IBM больше не будет разрабатывать систему распознавания лиц

В IBM выступают против использования любой технологии распознавания лиц для массового наблюдения и нарушения основных прав и свобод человека.

Американская технологическая компания IBM прекратила разработку и продажу программного обеспечения для распознавания лиц.

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Об этом в письме Конгрессу США сообщил гендиректор компании Арвинд Кришна. Открытое письмо было опубликовано на фоне протестов в США, передает kommersant.

В IBM выступают против использования любой технологии распознавания лиц для массового наблюдения и нарушения основных прав и свобод человека. По словам гендиректора Арвинда Кришны, «сейчас самое время начать общенациональный диалог о том, как следует и нужно ли вообще применять технологию распознавания лиц в местных правоохранительных органах».

Как сообщал УНИАН, массовые протесты и беспорядки начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер от удушья после того, как полицейский надавил ему коленом на горло и удерживал.

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