В Китае вводят обязательное сканирование лиц пользователей смартфонов

По заверениям китайских властей, это делается для защиты законных прав и интересов граждан в киберпространстве.

С 1 декабря жителям Китая для подключения новых мобильных сервисов потребуется просканировать свои лица.

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О предстоящем нововведении было объявлено в сентябре. По словам властей, это делается для защиты законных прав и интересов граждан в киберпространстве.

Для получения мобильного номера и ранее требовалось удостоверение личности с фотографией (как это делается во многих странах), передает Би-би-си. Теперь предъявленное фото будут сличать со сканом лица, чтобы точно идентифицировать пользователя и удостовериться, что все пользователи присутствуют в сети под своими настоящими именами.

Власти КНР много лет последовательно борются с анонимным использованием интернета. К примеру, в 2017 году был принят закон, согласно которому интернет-платформы обязали проверять личность пользователей перед размещением их контента. Новое правило, по словам министерства промышленности и информации, призвано усилить эту систему.

Количество интернет-пользователей в Китае исчисляется сотнями миллионов. Большинство из них входят в сеть через мобильные телефоны.

Правительство широко использует видеонаблюдение и различные технологии распознавания людей по лицам для контроля за населением. Китай считается мировым лидером в этой области.

Джеффри Дин, исследователь китайских информационных технологий и искусственного интеллекта в Оксфордском университете, говорит, что одной из причин стремления Пекина идентифицировать всех пользователей интернета и смартфонов может быть борьба с киберпреступностью. Но весьма вероятен и другой мотив - усиление контроля над всякой активностью населения. "Они пытаются повесить табличку на каждого", - считает эксперт.

Китайские СМИ уделяют нововведению мало внимания. Но сотни пользователей китайских соцсетей выразили озабоченность тем, что власти собирают все больше данных о них.

"Постоянное наблюдение за людьми усиливается, - написал пользователь на платформе микроблогов Sina Weibo. - Чего они боятся?"

Многие жалуются на многочисленные утечки персональных данных. По их словам, им звонят незнакомые люди, откуда-то узнавшие их фамилии и адреса.

"Раньше жулики могли узнать твое имя, а теперь смогут узнать и как я выгляжу", - этот пост собрал больше тысячи лайков.

"Новое правило вводят без согласия публики", - сетует еще один пользователь.

Есть и такие, кто философски замечает, что это технологический прогресс, и ничего тут не поделаешь.

Китайские власти давно цензурируют интернет, удаляя и блокируя информацию, которую, по их мнению, гражданам знать и обсуждать не следует.

Современный Китай называют "страной видеокамер". В 2017 году их насчитывалось 170 млн, а в 2020-м, как ожидается, эта цифра возрастет до 400 млн. Тогда же должно завершиться создание всеохватывающей базы данных, содержащей налоговую и прочую информацию о каждом жителе страны.