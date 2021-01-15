Газ от взорвавшейся звезды уносится в космос со скоростью 3,2 миллиона километров в час.

Ученым удалось запечатлеть последствия взрыва сверхновой звезды.

Снимок был опубликован на сайте обсерватории.

На фото показан расширяющийся газообразный "труп" - остатки сверхновой звезды, известной как 1E 0102.2-7219.

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По данным ученых, это остатки звезды, которая давно взорвалась в Малом Магеллановом Облаке, галактике-спутнике нашего Млечного Пути, находящейся примерно в 200000 световых лет от нас.

Поскольку газовые узлы в этом остатке сверхновой движутся с разными скоростями и направлениями, те, которые движутся к Земле, окрашены в синий цвет, а удаляющиеся - красным.

Как сообщается, газ уносится от места взрыва со средней скоростью 3,2 миллиона километров в час. На такой скорости можно добраться до Луны и обратно за 15 минут.

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Перевод: Екатерина Лиманская