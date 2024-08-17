Ребенок обнаружил такую находку во время прогулки по пляжу.

На южном побережье Уэльса 10-летняя Теган во время летнего отдыха заметила пять огромных следов, которые, по мнению экспертов по динозаврам, являются следами каметолии, которая жила здесь более 200 миллионов лет назад. Палеонтологи считают, что следы, расстояние между которыми составляет 75 см, оставило крупное травоядное животное из позднего триасового периода, и сейчас они пытаются это подтвердить, пишет BBC.

В то же время куратор палеонтологического отдела Национального музея Уэльса Синди Хоуэллс отметила, что она "почти уверена, что это настоящие отпечатки динозавров".

"У нас есть пять отпечатков, и мы говорим о полутора-трех четвертях метра между каждым из них. Эти следы настолько большие, что это должен быть тип динозавра, который называется зауроподоморфным", - подчеркнула она. Видео дня

В BBC уточнили, что девочка обнаружила такую находку неподалеку от места, где когда-то жила ее мама.

"Это было так круто и захватывающе. Мы просто искали, что мы можем найти, мы не думали, что найдем что-то. Мы обнаружили, что это были большие ямы, похожие на следы динозавров, поэтому мама сделала несколько фотографий, отправила их в музей, и оказалось, что они принадлежали длинношеим динозаврам", - рассказала Теган.

В свою очередь эксперт по динозаврам Синди Хоуэллс, которая уже 40 лет работает в этой части Великобритании, утверждает, что последовательный рисунок шагов убедил ее в том, что они настоящие.

"Если бы это были случайные отверстия, мы бы насторожились, но поскольку мы видим левую ногу, правую ногу, а затем левую и еще одну правую... между ними есть постоянное расстояние. Это довольно значительная находка - кайф, который вы получаете, когда кто-то связывается с нами с определенной находкой динозавра, просто удивительный", - отметила эксперт.

В то же время мама девочки Клэр была рада, что их догадки оказались правильными.

"Трудно осознать, что ты ходишь по тому же пляжу, где сотни миллионов лет назад было какое-то огромное доисторическое животное. Вы можете потратить всю жизнь на поиски сокровищ динозавров, поэтому то, что это случилось с Теган в таком возрасте, - это замечательно", - сказала она.

Другие интересности о динозаврах

Как писал УНИАН, в Бразилии из-за сильных дождей ученые обнаружили, вероятно, древнейший скелет динозавра. Исследователи говорят, что они могут иметь возраст около 233 миллионов лет.

"Это одна из старейших находок в мире", - рассказал Родриго Мюллер из Федерального университета Санта-Мария в интервью местному информационному агентству Agência Brasil.

Также сообщалось, что исследователи открыли новый вид динозавров, которые могли жить под землей.

"Новый динозавр, Fona [/Foat'NAH/] herzogae (Фона), жил 99 миллионов лет назад на территории современного штата Юта. В то время эта территория была большой пойменной экосистемой, зажатой между берегами огромного внутреннего океана на востоке и действующими вулканами и горами на западе. Это была теплая, влажная, илистая среда с многочисленными реками, протекающими через нее", - отметили в издании SciTechDaily.

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