В Бразилии проливные дожди размыли части окаменелостей, в результате чего было открыто то, что, по словам ученых, может быть древнейшими известными в мире скелетами динозавров, пишет The Independent.
"Почти полностью сохранившиеся" окаменелости динозавра были обнаружены рядом с водохранилищем в самом южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул. По словам исследователей, они могут иметь возраст около 233 миллионов лет.
Ученые предположили, что ископаемое существо жило в Триасовом периоде, когда все континенты Земли были единым сушей под названием Пангея, а динозавры только появлялись на свет. По словам исследователей, найденная окаменелость принадлежит к семейству герреразавров - хищных динозавров, которые вырастали до 2,5 м в длину, а в ширину достигали 2,5 м.
Отмечается, что эти двуногие динозавры путешествовали по большим территориям современной Бразилии и Аргентины.
"Это одна из старейших находок в мире", - отметил Родриго Мюллер из Федерального университета Санта-Мария в интервью местному информационному агентству Agência Brasil.
"Сначала казалось, что это лишь несколько изолированных костей, но когда мы раскрыли материал, то увидели, что имеем почти полный скелет", - добавил д-р Мюллер в интервью Associated Press.
Ученые подчеркнули, если эти находки, которые еще не прошли экспертную оценку, окажутся правдивыми, то они смогут пролить больше света на происхождение динозавров.
В издании напомнили, что эпоха динозавров началась в 50-миллионном триасовом периоде после Пермского вымирания, когда погибло около 90% видов на Земле.
"Это уже важно из-за той роли, которую оно, вероятно, играет в понимании происхождения динозавров", - подчеркнул д-р Мюллер.
Однако регион, где расположено место находки на юге Бразилии, с каждым годом испытывает все более разрушительные ливневые дожди. Поэтому теперь исследователи соревнуются со временем, чтобы раскопать остатки окаменелостей в регионе до того, как дальнейшие дожди уничтожат их. Им уже удалось выяснить, что "кость ноги и тазовая кость" динозавра уже были разрушены наводнениями.
Другие интересности о динозаврах
Ранее исследователям удалось открыть новый вид динозавров, которые жили под землей. Сохранность таких окаменелостей и некоторые отличительные черты указывали на то, что эти животные могли зарываться в землю.
Также сообщалось, что ученым удалось открыть новый вид динозавров, которые похожи на "цыплят из ада". Открытие было сделано на основе окаменелостей, которые ранее считались молодыми представителями уже известного вида.