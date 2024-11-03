Любовь - это танец, уверена Сью Джонсон.

Всемирно известный семейный терапевт, доктор Сью Джонсон раскрыла 4 "секрета" брака, которыми она поделилась со своим сыном перед его свадьбой.

"Когда он пойдет к алтарю, я буду знать, что он серьезно отнесся к обязательству и изучил науку о любви, которая может построить или разрушить отношения. Он будет знать, как любить открыто и читать язык любви своего партнера, чтобы они могли танцевать долгое будущее", - написала она в статье для издания Your Tango.

4 секрета брака от Сью Джонсон

Обязательства имеют значение. Как отметила автор, любовь делает мир безопаснее. Она напомнила, как доктор Джим Коэн говорит ей, что этот эффект "более безопасного мира" происходит только тогда, когда партнеры явно преданы друг другу.

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За любовью стоит наука. По словам Сью Джонсон, доктор Хелен Фишер вместе с доктором Люси Браун в свое время обнаружили, что на ранних стадиях романтических отношений активна примитивная система вознаграждения мозга. Она находится на невербальном, рефлекторном уровне и тянет людей к человеку, в которого они влюблены. Их многочисленные исследования доказали, что романтика и любовь являются естественными зависимостями, добавила эксперт.

Любовь - открытая книга. Джонсон привела исследования Мэрилендского университета, которые подтвердили, что близость с любимым человеком успокаивает нервную систему и повышает уверенность, но только когда мы чувствуем, что мы также важны для наших возлюбленных.

Любовь - это танец. Как отметила терапевт, в танце много изгибов и поворотов, и все мы время от времени сбиваемся с пути. Исследование эмоционально-ориентированной парной терапии, опубликованное в журнале Journal of Clinical Psychology, показало, что, когда у человека есть надежная эмоциональная связь, у него есть ресурс, который приводит к эмоциональному равновесию, лучшему здоровью, устойчивости к стрессу и более позитивному ощущению.

Напомним, ранее УНИАН писал, как понять, что в ваших отношениях нет настоящей любви.

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