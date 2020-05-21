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День вышиванки: Google посвятил украинцам праздничный дудл

09:10, 21 мая 2020
Наука и IT
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Украина празднует День вышиванки / УНИАН

Традиционно этот праздник отмечается в третий четверг мая. В нынешнем году этот день выпадает на 21 мая. День вышиванки - это неофициальный, однако любимый праздник для многих украинцев.

Google поздравил украинцев / скриншот

День вышиванки зародился как студенческая инициатива. Идею акции в 2006 году предложила на тот момент студентка Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича Леся Воронюк. Девушка предложила одногруппникам и студентам выбрать один день и всем вместе надеть вышиванки. Ее поддержали остальные студенты и преподаватели и оделись соответственно.

Впоследствии День вышиванки стали праздновать не только студенты Черновцов, но и вся Украина, а также украинцы в мире.

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