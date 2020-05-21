День вышиванки: Google посвятил украинцам праздничный дудл
09:10, 21 мая 2020Наука и IT
207 0
День вышиванки украинцы празднуют ежегодно в третий четверг мая.
Украина празднует День вышиванки / УНИАН
Поисковая система Google поздравила украинцев с Днем вышиванки, выпустив праздничный дудл.
Традиционно этот праздник отмечается в третий четверг мая. В нынешнем году этот день выпадает на 21 мая. День вышиванки - это неофициальный, однако любимый праздник для многих украинцев.
Google поздравил украинцев / скриншот
День вышиванки зародился как студенческая инициатива. Идею акции в 2006 году предложила на тот момент студентка Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича Леся Воронюк. Девушка предложила одногруппникам и студентам выбрать один день и всем вместе надеть вышиванки. Ее поддержали остальные студенты и преподаватели и оделись соответственно.
Впоследствии День вышиванки стали праздновать не только студенты Черновцов, но и вся Украина, а также украинцы в мире.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter