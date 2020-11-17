Стыковка в автоматическом режиме произошла примерно через 28 часов после запуска.

Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией.

Об этом компания сообщила в Twitter.

"Стыковка подтверждена - Crew Dragon прибыл на МКС", - сказано в сообщении.

Стыковка в автоматическом режиме произошла примерно через 28 часов после запуска ракеты Falcon 9 с четырьмя людьми на борту с Земли, пишет НВ.

После стыковки члены нового экипажа Crew Dragon должны провести еще около часа внутри капсулы для проверки утечек воздуха и выравнивания давления со станцией.

Новая миссия Crew-1 стала первым регулярным полетом астронавтов NASA и японского агентства JAXA с МКС на космическом корабле SpaceX, выполняемым из территории США.

Астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, а также авиаинженер японcкого аэрокосмического агентства JAXA Соити Ногути присоединятся к трем другим членам 64 экспедиции МКС, - астронавту NASA Кейт Рубинс и российским космонавтам Сергею Рыжикову и Сергею Кудь-Сверчкову.

Читайте такжеАстронавт NASA сделал захватывающий снимок Земли с борта МКС

Новая команда Crew-1 должна будет вернуться на Землю весной 2021-го, - непосредственно перед тем, как на МКС прибудет следующий экипаж Crew Dragon - Crew-2.

Всего в рамках программы NASA Commercial Crew американцы планируют запустить семь миссий Crew Dragon к МКС.

В отличие от российских кораблей Союз, капсула Crew Dragon может доставлять сразу четырех астронавтов на орбиту. В NASA предполагают, что это позволит выполнять больше работы во время пребывания на МКС.

"Поздравляем SpaceX и NASA. Это новая эра операционных полетов на Международную космическую станцию с побережья Флориды. Все за одного и Crew-1 за всех", - заявил японский астронавт Соити Ногути.

Запуски Crew Dragon на МКС

30 мая ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon и астронавтами Робертом Бенкеном и Дугласом Херли на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал к МКС. Тот пуск стал первым для Crew Dragon с экипажем на борту.

Старт ракеты особенный тем, что впервые полет состоялся на космическом корабле частной компании. Стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обошлось NASA в 50 миллионов долларов. "Роскосмос" берет за эту услугу почти вдвое больше - 90 миллионов долларов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий