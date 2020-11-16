Ракета-носитель Falcon 9 соединена с космическим кораблем Crew Dragon, которая стартовала с площадки LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде.

В ночь на понедельник, 16 ноября, в 2:37 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида успешно запустили ракету Falcon 9 от SpaceX.

Об этом сообщается на Twitter-странице аэрокосмической компании.

Ракета отправит на Международную космическую станцию (МКС) пилотируемый космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами NASA: Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шеннон Уокер, а также японцем Соити Ногути.

Они присоединятся к астронавтке NASA Кэтлин Рубинс, а также российским космонавтам Сергею Рыжикову и Сергею Кудь-Сверчкову, которые уже находятся на МКС.

Falcon 9’s first stage booster has landed on the Just Read the Instructions droneship! pic.twitter.com/HSFJKpR4Rm — SpaceX (@SpaceX) November 16, 2020

Через 9 минут после старта, первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю. Ракета приземлилась на платформу в Атлантическом океане.

Запуски Crew Dragon на МКС

30 мая ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon и астронавтами Робертом Бенкеном и Дугласом Херли на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал к МКС. Тот пуск стал первым для Crew Dragon с экипажем на борту.

Старт ракеты особенный тем, что впервые полет состоялся на космическом корабле частной компании. Стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обошлось NASA в 50 миллионов долларов. "Роскосмос" берет за эту услугу почти вдвое больше - 90 миллионов долларов.

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Автор: Олег Давыгора