Автор исследования сделала вывод, что люди выбирают жанры фильмов, которые наиболее оптимально стимулируют их мозг.

Ученые установили, что выбор жанра фильмов связан с тем, как мозг обрабатывает эмоции. Об этом пишет доктор философии, эксперт по сенсорным исследованиям в Ньюфаундленде Эйнсли Хоторн в своем материале для издания Psychology Today со ссылкой на недавнее исследование опубликованное в Frontiers in Behavioral Neuroscience.

"Фильмы настолько увлекательны, потому что они не только отображают все человеческие эмоции, но и вызывают их. Отрицательные эмоции, такие как гнев или страх, играют центральную роль во многих фильмах", - рассказала ведущий автор исследования и докторант по психологии в Университете Мартина Лютера в Галле-Виттенберге Эстер Цвики.

Как пишет Хоторн, в ходе исследования ученые опросили 257 человек об их любимом жанре фильмов, а также просканировали их мозг с помощью аппарата функциональной магнитно-резонансной томографии.

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"Во время сканирования участникам показывали лица, выражающие гнев или страх. Тем временем исследователи следили за двумя областями их мозга: миндалевидным телом, отвечающим за обработку эмоций, и прилежащим ядром, мозговым центром вознаграждения", - добавила эксперт.

По ее словам, в итоге ученые увидели поразительный контраст в активности мозга между поклонниками разных жанров фильмов:

"У поклонников боевиков были самые сильные реакции в обеих областях мозга. Они не только сильно стимулировались, видя отрицательные эмоции, но эта стимуляция также ощущалась ими как вознаграждение. Результаты были похожими для поклонников комедии. С другой стороны, те, кто предпочитал триллеры и документальные фильмы, гораздо слабее реагировали на вид отрицательных эмоций на экране".

Как предположила автор исследования, "похоже, люди выбирают жанры фильмов, которые наиболее оптимально стимулируют их мозг".

Напомним, ранее ученые установили, что ученые определили новую группу крови.

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