Отмечается, что эти редкие особенности крови могут оказывать разрушительное воздействие на пациентов.

Группа крови жизненно важна для человека. Если маркеры не совпадают при переливании крови, то это может привести к летальному исходу.

Издание Science alert пишет, что в 1972 году у беременной женщины взяли кровь на анализ, тогда врачи обнаружили, что в ней загадочным образом отсутствует поверхностная молекула, присутствующая на всех известных на тот момент эритроцитах. Спустя 50 лет это странное явление позволило исследователям из Великобритании и Израиля описать новую систему групп крови у людей.

"Это огромное достижение и кульминация долгих командных усилий - наконец-то создать новую систему групп крови и предложить наилучший уход редким, но важным пациентам", - говорит гематолог Национальной службы здравоохранения Великобритании Луиза Тилли.

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Мы все знакомы с системой групп крови ABO и резус-фактором, на самом деле у людей существует множество различных систем групп крови, основанных на широком разнообразии белков и сахаров, покрывающих клетки крови. Тело человека использует эти антигенные молекулы, в качестве идентификационных маркеров, чтобы отделить "себя" от потенциально опасных "не-себя".

Большинство основных групп крови были определены в начале XX века. Многие открытые с тех пор группы, например система крови Er, впервые описанная исследователями в 2022 году, влияют лишь на небольшое количество людей. Это касается и новой группы крови.

Предыдущее исследование показало, что более 99,9% людей имеют антиген AnWj, который отсутствовал в крови пациента 1972 года. Этот антиген находится на белке миелина и лимфоцитов, поэтому исследователи назвали новую систему группой крови MAL.

Когда у человека мутируют обе копии гена MAL, он получает AnWj-отрицательную группу крови, как беременная пациентка. Тилли и его коллеги выявили трех пациентов с редкой группой крови, у которых не было этой мутации, что позволяет предположить, что иногда заболевания крови могут вызывать подавление антигена.

Чтобы определить, что у них есть правильный ген, после десятилетий исследований команда вставила нормальный ген MAL в клетки крови, которые были AnWj-отрицательными.

Известно, что белок MAL играет важную роль в поддержании стабильности клеточных мембран и содействии клеточному транспорту. Более того, предыдущие исследования показали, что AnWj не присутствует в организме новорожденных, а появляется вскоре после рождения.

Интересно, что все AnWj-отрицательные пациенты, включенные в исследование, имели одну и ту же мутацию. Однако не было обнаружено никаких других клеточных аномалий или заболеваний, связанных с этой мутацией.

Ранее УНИАН писал, что комары действительно кусают одних людей чаще, чем других.

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