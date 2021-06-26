Ученые сравнили ДНК тысяч людей из 26 различных популяций по всему миру. Команда изучала комбинации генов, которые имеют решающее значение для коронавируса, но не для других видов патогенов.

Ученые обнародовали убедительные доказательства того, что Восточную Азию охватила эпидемия коронавируса еще около 20 тысяч лет назад. Инфекция была достаточно разрушительной для человеческого организма - ДНК сохранили следы генных мутаций.

Как пишет The New York Times, исследователи считают, что эпидемия доминировала на протяжении многих лет и объяснили, почему это может иметь ключевое значение для противодействия COVID-19.

Ученые сравнили ДНК тысяч людей из 26 различных популяций по всему миру. Команда изучала комбинации генов, которые имеют решающее значение для коронавируса, но не для других видов патогенов.

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За время исследования генома жителей Восточной Азии ученые обнаружили, что 42 гена являются доминантными. Это доказывает, что люди в регионе адаптировались к древнему коронавирусу.

Отметим, все 42 гена имеют почти одинаковое количество мутаций, а следовательно, все они быстро эволюционировали примерно в одно и то же время.

Исследователи проанализировали результаты и выявили, что эти гены развили свои противовирусные мутации около 20 – 25 тысяч лет назад. Процесс развития мутаций был достаточно долгим - на протяжении нескольких веков.

Это открытие удивило исследователей, ведь население Восточной Азии в то время не было представлено плотными сообществами, а образовывало небольшие группы охотников-собирателей. Специалисты сравнили гены жителей этого региона с генами представителей других популяций и не нашли следов похожих мутаций. Поэтому сделали вывод, что пандемия древнего коронавирус, вероятно, охватила только Восточную Азию.

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Автор: Виктория Гордиенко