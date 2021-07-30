Ледокол James Clark Ross должен прибыть в порт Одессы уже этой осенью, после чего отправится в экспедицию.

Кабинет министров выделил деньги на покупку научно-исследовательского судна – ледокола, который будут использовать украинские полярники для экспедиций. Судно уже осенью должно быть в порту Одессы.

Об этом УНИАН сообщили в министерстве образования и науки Украины в ответ на запрос.

Сколько стоит судно

По информации Национального антарктического научного центра, покупная цена ледокола James Clark Ross для Украины составляет 5 миллионов 304 тысячи долларов, а это более 142 миллионов гривен по состоянию на 30 июля, из них:

стоимость судна - 5 миллионов долларов;

юридическое сопровождение сделки - 6 тысяч долларов.

остальная сумма - стоимость топливных материалов, которые находятся на судне, дополнительного оборудования - двух моторных лодок с запасными моторами.

Читайте такжеУкраинские полярники провели виртуальную экскурсию по станции "Академик Вернадский"Стоит отметить, что первоначальная стоимость судна составляла в два раза больше – 10 миллионов долларов.

На что еще выделили деньги и сколько

Кабмин 7 июля всего выделил МОН 244509,2 тысячи гривен, то есть более 9 миллионов долларов. В ведомстве указали, что эти деньги пойдут на:

непосредственно покупку ледокола у Великобритании;

уплату таможенной пошлины и НДС соответственно 5% и 20% суда;

постановку судна под флаг Украины и его переход из датского порта Фридрихсхавен в порт Одессы;

подготовку к первой экспедиции;

первую экспедицию судна в Антарктиду в период с ноября по декабрь текущего года

новый этап масштабной модернизации станции "Академик Вернадский".

Эти средства должны быть выделены НАНЦ еще во время принятия закона о государственном бюджете на 2021, однако к тому времени средства на капитальные расходы фактически не выделялись через ограничения, связанные с пандемией COVID-19. С заложенной в распоряжение суммы на модернизацию станции предусмотрено 25,5 миллиона гривен, - указано в сообщении.

Когда Украина получит ледокол

Договор о покупке судна планируют подписать в начале августа, после чего его переоформят и наберут команду.

Только после этого ледокол отправится из Дании в Украину. Предварительно ожидается, что это произойдет в сентябре текущего года, а осенью судно придет в Одессу.

Что известно о судне James Clark Ross

Судно только вернулось из своей последней экспедиции под британским флагом, несколько месяцев назад заходило, в том числе и на станцию ​​"Академик Вернадский", где был подробно осмотрен украинским полярниками.

По оценке специалистов Морского технического университета им. адмирала Макарова, судно пригодно для эксплуатации еще не менее 20 лет, с возможным продлением срока эксплуатации до 25-30 лет после покупки.

Это означает, что целое поколение украинских исследователей, аспирантов и студентов будет инструмент для исследований Мирового океана. Попутно стоит отметить, что другое судно Британской антарктической службы, ледокол "Эрнст Шеклтон", которое является ровесником ледокола "Джеймс Кларк Росс", в этом году приобретено Италией и отныне является флагманом итальянской антарктической экспедиции, то есть практика приобретения подержанных судов в хорошем состоянии является распространенной даже в богатых странах, поскольку это рациональное вложение относительно очень умеренных по сравнению с построением нового судна, средств, - объяснили в ведомстве.

Ледокол James Clark Ross сможет взять на борт одновременно до 50 ученых. При это на его борту расположены восемь лабораторий для морских биологических, океанографических и геофизических исследований. Кроме того, на его борту находится разнообразное оборудование для проведения научных исследований и технологическая платформа для установления нового оборудования.

Читайте такжеGoogle посвятил дудл 25-летию станции "Академик Вернадский": что еще известно о работе ученыхСудно в длину почти 100 метров с водоизмещением 5732 тонны. Корабль может идти со скоростью 2 морских узла через ровное ледовое поле толщиной 1 метр, а максимальная ледовая преграда на его пути может достигать 4 метра. На воду корабль спустили 1 декабря 1990 года.

Как ранее сообщал УНИАН, Национальный антарктический научный центр начал конкурсный отбор участников 27-й антарктической экспедиции. Для работы на станции "Академик Вернадский" ищут ученых, врача и технических специалистов.

Автор: Леся Лещенко