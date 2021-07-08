Собственный корабль поможет решить логистические проблемы на станции "Академик Вернадский".

Кабинет министров выделил средства на приобретение научно-исследовательского судна – ледокола для украинских антарктических экспедиций.

Как сообщается на сайте МОН, соответствующее распоряжение было принято правительством на заседании 7 июля.

Отмечается, что собственный ледокол позволит украинским ученым после длительного перерыва вернуться к исследованиям мирового океана, сотрудничать с другими странами, а в перспективе – работать не только в Антарктиде, а в Арктике, и, при необходимости, в других регионах океана.

Кроме того, собственный корабль поможет решить логистические проблемы на станции "Академик Вернадский". Добраться до нее сейчас можно лишь морским путем и только в короткий период антарктического лета, когда океан вокруг не скован льдом. Для доставки экспедиций и грузов Украина пока вынуждена ежегодно фрахтовать иностранные суда.

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"В прошлом году, когда пандемия COVID-19 только началась, участники 25-й Украинской антарктической экспедиции чрезвычайно сложно добирались до станции. Пересменка была под угрозой срыва, а дорога длилась более месяца. Поэтому когда 6 февраля этого года полярники 25-й УАЕ впервые в истории прямо со станции общались с Президентом Украины, то на его вопрос, что нужно больше всего, участники экспедиции не раздумывая ответили: собственный ледокол", – пояснил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Для приобретения судна решение правительства должен утвердить комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.

Как сообщает "Суспільне" Евгений Дикий рассказал журналистам, что Украина уже договорилась с Великобританией о закупке бывшего флагмана Британской антарктической службы "Джеймс Кларк Росс" за 5 миллионов долларов США.

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Автор: Дмитрий Захаров