В Одессе сегодня отправляется в экспедицию единственное в Украине научно-исследовательское судно "Искатель"

Рейсовое задание предусматривает разведывательные поисковые работы для разведки нефтегазовых месторождений и сейсмоактивных участков в северо-западной части Черного моря, передает 112 Украина.

"В Одессе возобновляет свою работу единственное в Украине научно-исследовательское судно "Искатель". При успешном исходе дела на эту экспедицию возлагаются великие надежды, потому что это может стать еще одним шагом к энергетической независимости Украины", - говорится в сообщении.

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Поисково-разведочные работы предусматривают прирост ресурсов по плану на уровне 40 млрд кубометров газа.

Ранее Украина уведомила Россию об инициировании арбитражного разбирательства за нарушение ею Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву.