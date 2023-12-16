Водная масса водоема превышает в 140 триллионов раз общий объем воды в мировом океане.

Ученые подтвердили, что крупнейшему водоему в исследованной Вселенной 12 миллиардов лет. Две группы астрономов зафиксировали самый большой и самый дальний резервуар воды, когда-либо обнаруженный в космосе. Об этом информирует портал Unilad.

Отмечается, что водная масса водоема значительно больше массы всей воды на Земле - по оценкам ученых, это эквивалент 140 триллионов всей воды в мировом океане.

"Однако у вас мало шансов заметить его, глядя в собственный телескоп, поскольку водоем окружает огромную питательную черную дыру под названием квазар, которая находится на расстоянии более 12 миллиардов лет. Наблюдения, проведенные учеными, показали время, когда Вселенной было всего 1,6 миллиарда лет", - говорится в материале.

Мэтт Брэдфорд, ученый из Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене, штат Калифорния, рассказал об открытии и сказал, что оно показывает, что воду можно найти по всей Вселенной.

"Среда вокруг этого квазара уникальна тем, что производит огромную массу воды. Это еще одна демонстрация того, что вода была распространена по всей Вселенной, даже в самые ранние времена", - сказал исследователь.

Квазары считаются массивными небесными объектами и излучают большое количество энергии. Газ и пыль, попадая в сверхмассивную черную дыру, которая находится в центре, излучают электромагнитное излучение по всему электромагнитному спектру.

Обе группы астрономов исследовали конкретный квазар под названием APM 08279+5255, который содержит черную дыру, в 20 миллиардов раз массивнее Солнца, и производит столько же энергии, сколько тысячи триллионов солнц. Команда Брэдфорда смогла получить больше информации о воде, особенно о ее невероятной массе, поскольку они обнаружили несколько спектральных признаков воды.

"До этого открытия астрономы никогда не находили воду так далеко в ранней Вселенной. В других местах Млечного Пути есть вода, но большая ее часть замерзла в лед", - пишет издание.

Исследование космоса

Недавно астрономы нашли новые "органические молекулы" на поверхности спутника Сатурна Энцелад. Он уже считается одним из самых многообещающих мест для потенциальной жизни в Солнечной системе.

Также ученые наконец нашли объяснение загадочным сигналам из глубокого космоса. Так, загадочные взрывы, по мнению исследователей, могут быть результатом "звездных землетрясений".

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