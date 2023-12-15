Спутник Сатурна Энцелад выглядит "еще более гостеприимным" после того, как ученые просмотрели старые данные. По их словам, на небесном теле было найдено еще больше органических молекул. О результатах исследования сообщает Nature Astronomy.
Отмечается, что Энцелад уже является одним из наиболее перспективных мест для потенциальной жизни в Солнечной системе. Так, ледяной мир там является активным, может иметь нужные температуры для жизни, а также большие океаны под своей поверхностью.
Недавние исследования далекого мира дали больше надежды на то, что Энцелад может быть "обитаемым". И теперь ученые, которые повторно изучают одно из этих исследований, говорят, что он даже больше похож на потенциальный "дом для жизни", чем считалось ранее.
Новое исследование показывает, что шлейфы, исходящие с поверхности, содержат органические молекулы, такие как метанол, этан и кислород. Астрономы сделали это открытие после повторного изучения данных, полученных с космического корабля NASA "Кассини", который пролетел мимо Луны в 2011 и 2012 годах. Эти первоначальные исследования показали, что в образцах, взятых c этих шлейфов, были вода, углекислый газ, метан, аммиак и молекулярный водород.
Теперь исследователи NASA еще раз просмотрели эти данные, сравнивая их с большой библиотекой других подобных образцов. Они обнаружили, что шлейфы содержат не только эти пять химических веществ, но и ряд других молекул.
В сочетании с другими исследованиями новые данные свидетельствуют о том, что во Вселенной потенциально уже может быть внеземная жизнь или, по крайней мере, происходят процессы, способные вызвать ее зарождение.
Как известно, космический корабль "Кассини" стартовал с Земли в 1997 году. Он был нацелен в первую очередь на Сатурн, но также наблюдал за кольцами и спутниками, которые окружают его в большой и сложной системе, детально изучая их, пока он не врезался в планету в 2017 году.
Энцелад остается одним из самых интересных миров в нашей Солнечной системе, отчасти благодаря результатам этого исследования. Его также относительно легко исследовать через шлейфы, которые прорываются через его ледяную поверхность, выбрасывая материал снизу.
В последние годы ряд исследований показал, что Энцелад имеет множество условий и материалов, которые считаются необходимыми для жизни на планете. Ранее в этом году, например, ученые сообщили, что они нашли фосфаты на Энцеладе – еще одна находка, которая усилила надежды, что он может быть населен.
Исследование космоса - последние новости
Сердце нашей галактики пульсирует таинственным сигналом. По сравнению с некоторыми другими галактиками сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути не отличается особой активностью. Она не поглощает кучу материала и не выбрасывает гигантские струи плазмы в космос, сообщило издание Science Alert.
Ранее ученые нашли объяснение загадочным сигналам из глубокого космоса. По их мнению, эти взрывы могут быть результатом "звездных землетрясений".
Вас также могут заинтересовать новости: