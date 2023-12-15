По данным ученых, во Вселенной потенциально могут происходить процессы, которые могут вызвать зарождение жизни.

Спутник Сатурна Энцелад выглядит "еще более гостеприимным" после того, как ученые просмотрели старые данные. По их словам, на небесном теле было найдено еще больше органических молекул. О результатах исследования сообщает Nature Astronomy.

Отмечается, что Энцелад уже является одним из наиболее перспективных мест для потенциальной жизни в Солнечной системе. Так, ледяной мир там является активным, может иметь нужные температуры для жизни, а также большие океаны под своей поверхностью.

Недавние исследования далекого мира дали больше надежды на то, что Энцелад может быть "обитаемым". И теперь ученые, которые повторно изучают одно из этих исследований, говорят, что он даже больше похож на потенциальный "дом для жизни", чем считалось ранее.

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Новое исследование показывает, что шлейфы, исходящие с поверхности, содержат органические молекулы, такие как метанол, этан и кислород. Астрономы сделали это открытие после повторного изучения данных, полученных с космического корабля NASA "Кассини", который пролетел мимо Луны в 2011 и 2012 годах. Эти первоначальные исследования показали, что в образцах, взятых c этих шлейфов, были вода, углекислый газ, метан, аммиак и молекулярный водород.

Теперь исследователи NASA еще раз просмотрели эти данные, сравнивая их с большой библиотекой других подобных образцов. Они обнаружили, что шлейфы содержат не только эти пять химических веществ, но и ряд других молекул.

В сочетании с другими исследованиями новые данные свидетельствуют о том, что во Вселенной потенциально уже может быть внеземная жизнь или, по крайней мере, происходят процессы, способные вызвать ее зарождение.

Как известно, космический корабль "Кассини" стартовал с Земли в 1997 году. Он был нацелен в первую очередь на Сатурн, но также наблюдал за кольцами и спутниками, которые окружают его в большой и сложной системе, детально изучая их, пока он не врезался в планету в 2017 году.

Энцелад остается одним из самых интересных миров в нашей Солнечной системе, отчасти благодаря результатам этого исследования. Его также относительно легко исследовать через шлейфы, которые прорываются через его ледяную поверхность, выбрасывая материал снизу.

В последние годы ряд исследований показал, что Энцелад имеет множество условий и материалов, которые считаются необходимыми для жизни на планете. Ранее в этом году, например, ученые сообщили, что они нашли фосфаты на Энцеладе – еще одна находка, которая усилила надежды, что он может быть населен.

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Сердце нашей галактики пульсирует таинственным сигналом. По сравнению с некоторыми другими галактиками сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути не отличается особой активностью. Она не поглощает кучу материала и не выбрасывает гигантские струи плазмы в космос, сообщило издание Science Alert.

Ранее ученые нашли объяснение загадочным сигналам из глубокого космоса. По их мнению, эти взрывы могут быть результатом "звездных землетрясений".

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