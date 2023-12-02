Это квазар 3C273, который находится на расстоянии 2,4 миллиарда световых лет от нас.

В противовес самому холодному месту во Вселенной - туманности Бумеранг с температурой -272 градуса цельсия, ученые также пытаются найти самое жаркое место. Как пишет iflscience.com, например, сверхновые звезды, согласно наблюдениям и моделированию имеют температуру при взрыве 100 миллиардов градусов Кельвина (100 миллиардов °C). Это в 6000 раз превышает температуру в ядре Солнца. При этом, по оценкам ученых, энергия килоновых при столкновении нейтронных звезд оценивается в 800 миллиардов Кельвинов.

Ученые указывают, что все, что выделяет столько тепла, вероятно, будет довольно нестабильным, но есть по крайней мере одна среда, которая может оставаться невообразимо горячей в течение длительного времени: активные ядра галактик вокруг сверхмассивных черных дыр.

Когда материал падает в черную дыру, он нагревается и выделяет энергию в виде электромагнитного излучения. В некоторых случаях это приводит к образованию квазаров, настолько горячих и ярких, что несколько световых лет вокруг центральной черной дыры могут испускать в тысячи раз больше света, чем Млечный Путь.

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Согласно исследованию квазара 3C273, который находится на расстоянии 2,4 миллиарда световых лет от нас. температура плазмы вокруг черной дыры составляет около 10 триллионов Кельвинов (10 триллионов °C). Хотя эта температура немного варьируется, она в целом поддерживалась с начала его обнаружения в 2016 году, и, вероятно, в течение десятков тысяч лет до этого. Хотя, возможно, существуют и более горячие квазары, но вряд ли их много.

В то же время ничто не сравнится с такой температурой после Большого взрыва. Считается, что она находится в пределах нескольких порядков планковской температуры, своего рода космического потолка возможного тепла, рассчитанного как 1,41 x 10 в 32 степени Кельвина, то есть примерно в 10 миллиардов миллиардов раз горячее, чем 3C273.

Ранее ученые объяснили, почему большинство объектов в космосе имеют сферическую форму, независимо от того, в какой точке Вселенной они находятся.

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