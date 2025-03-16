По словам исследователей, сложно определить, к какой группе ранних людей принадлежит окаменевшая находка.

На севере Испании в 2022 году были найдены останки черепа человека, который является древнейшим в Западной Европе. Об этом говорится в новом исследовании, которое опубликовано в журнале Nature, передает Fox News.

Археологи утверждают, что возраст окаменелости составляет от 1,1 до 1,4 млн лет. Они также надеются, что находка даст новые знания о первых жителях Западной Европы в эпоху раннего плейстоцена. Отмечается, что большинство имеющейся информации о Западной Европе ограничивается Пиренейским полуостровом.

Несмотря на то, что коллекция древних остатков ранних предков человека ранее была найдена в Грузии, испанская окаменелость является первым доказательством того, что предки человека "совершали экскурсии в Европу" в то время, отметил в комментарии для Associated Press директор Программы происхождения человека Смитсоновского института Рик Поттс.

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В то же время нет никаких доказательств того, что первые пришельцы оставались там надолго. По словам Поттса, они могли путешествовать по другим местам, а затем вымереть.

По словам соавтора исследования Розы Уге, остатки черепа имеют сходство с Homo erectus (Человеком прямоходящим - УНИАН), однако есть и некоторые анатомические различия.

"Homo erectus появился около 2 миллионов лет назад и расселился из Африки в регионы Азии и Европы, а последние особи вымерли около 100 000 лет назад", - добавил Поттс.

В свою очередь палеоантрополог Цюрихского университета Кристоф Цолликофер считает, что может быть сложно определить, к какой группе ранних людей принадлежит окаменелая находка, если есть только один фрагмент против многих костей, которые свидетельствуют о многих особенностях.

Другие археологические находки

Как писал УНИАН, археологи обнаружили 62-миллионные останки млекопитающего, которое может быть древним родственником человека. Речь идет о млекопитающем Mixodectes pungens раннего палеоцена, которое жило на западе Северной Америки.

Также сообщалось, что под первым в мире городом обнаружили огромную сеть водных каналов. Отмечается, что археологи использовали спутниковые и беспилотные снимки и полевые работы, чтобы идентифицировать около 200 основных каналов, непосредственно связанных с древним Евфратом.

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