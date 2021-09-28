Робот может измерять давление или позволяет владельцам дистанционно проверить, как себя ведут их питомцы или дети.

Американская компания Amazon представила своего первого робота для дома Astro. Машина работает на технологии "умного дома" Alexa.

В заявлении компании говорится, что владельцы могут управлять роботом дистанционно, например, для проверки домашних животных, детей или безопасности в отсутствие хозяев.

Кроме того, робот способен автоматически "патрулировать" дом и уведомлять своих владельцев в случае обнаружения что-либо необычного. При этом ему можно запретить "входить" в определенные помещения.

А чтобы у Astro была своя индивидуальность, разработчики запрограммировали его на ряд движений и выражений экранного "лица".

Читайте такжеAmazon представила новое поколение беспроводных наушниковМаленький робот оснащен камерой-перископом, которая выдвигается из его головы. Также у него есть подстаканник, но при желании для Astro можно докупить и другие девайсы: контейнер, тонометр и устройство, которое может даже кормить собак.

В продажу робот поступит в конце этого года и только в США. Первый ограниченный тираж будет стоить 1000 долларов, а цена последующих возрастет до 1500.

Как уже сообщал УНИАН, компания Amazon также занимается кино- и телепроизводством - именно она собирается снять сериал по мотивам книг "Властелин колец".

Автор: Станислав Кожемякин