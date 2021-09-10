Претенденты должны проработать в компании не менее 90 дней.

Гигант розничной торговли Amazon объявил о расширении льгот на обучение для сотрудников: компания готова полностью профинансировать получение степеней младшего специалиста и бакалавра.

Инициатива затронет более 750 000 работников Amazon с почасовой оплатой, которые теперь получат возможность за счет компании обучаться в "сотнях образовательных партнерских учреждений" по всей территории США, пишет The Hill со ссылкой на заявление компании.

Amazon также обещает выделить средства на получение дипломов GED, сертификатов ESL и завершение обучения в средней школе. При этом компания говорит, что будет выплачивать деньги на обучение заранее, а не в форме компенсаций.

Претендующие на льготы сотрудники должны проработать в компании не менее 90 дней.

Читайте такжеПрофессор украинского происхождения получил Шнобелевскую премию - за какое исследование (видео)Издание отмечает, что Amazon таким образом, как и другие компании, стремится удержать нынешних сотрудников и привлечь новых в условиях увеличивающейся конкуренции на рынке труда.

В июле о похожих нововведениях уже объявил Walmart. В частности, компания готова оплачивать книги и обучение около 1,5 миллиона сотрудников, работающих неполный или полный рабочий день в Walmart и Sam's Club.

Ранее стало известно, что основатель Amazon Джефф Безос инвестировал в стартап, разрабатывающий технологии по продлению жизни.

А украинское Министерство цифровой трансформации договорилось с Amazon о сотрудничестве, предусматривающем ускорение цифровой трансформации и внедрение инноваций в Украине.

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Автор: Катерина Комолова