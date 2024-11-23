Ученые записали мозг слушателей, чтобы определить, какие области реагировали на звуки.

Согласно новому исследованию, ритуальные ацтекские свистки издавали "мозголомный крик". Эти предметы использовались во время человеческих жертвоприношений и, возможно, готовили жертв к предполагаемому спуску в Миктлан, подземный мир ацтеков.

Как пишет LiveScience, ацтеки создавали небольшие свистки в форме черепа длиной от 3 до 5 сантиметров из глины, возможно, для изображения Миктлантекутли, ацтекского владыки подземного мира.

"Черепные свистки вызывают у слушателей среднюю степень срочности, и многие слушатели говорили, что звук был похож на "крик", - заявил ведущий автор исследования Саша Фрюххольц, нейробиолог из Цюрихского университета.

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Археологи извлекли свистки из могил людей, которых они считали жертвами жертвоприношений.

"Свистки имеют совершенно уникальную конструкцию, и мы не знаем ни одного сопоставимого музыкального инструмента из других доколумбовых культур", - отметил Фрюххольц.

В исследовании, опубликованном 11 ноября в журнале Communications Psychology, Фрюххольц и его коллеги набрали 70 человек, чтобы они прослушали более 2500 образцов звуков, издаваемых черепными свистками.

Три из свистков, которые они использовали, были современными репродукциями, а два других былинайдены в ацтекском местечке Тлателолко, недалеко от ацтекской столицы Теночтитлана. Команда отметила в исследовании:

"Все свистки издавали "пронзительный, пронзительный и похожий на крик звук при воспроизведении с интенсивным давлением воздуха".

Ученые также записали мозг слушателей, чтобы определить, какие области реагировали на звуки.

Они обнаружили, что свисток смерти активировал области мозга, связанные с эмоциональными реакциями и с определением символического значения. Поэтому ацтекские общины могли использовать пугающие звуки в определенных ритуальных контекстах, таких как церемонии, связанные со смертью.

"Свистки из черепов могли использоваться для того, чтобы напугать человеческое жертвоприношение или церемониальную аудиторию", - написали исследователи.

Отмечается, что у исследования есть ограничения, которые могут быть улучшены при дальнейшем изучении.

"К сожалению, мы не смогли провести наши психологические и нейробиологические эксперименты с людьми из древних ацтекских культур. Но основные механизмы аффективной реакции на пугающие звуки являются общими для людей из всех исторических контекстов", - добавил Фрюххольц.

Новости археологии

В известном месте обитания неандертальцев археологи обнаружили конструкцию, которая, по их мнению, использовалась для приготовления доисторического клея.

Открытие было сделано в пещере Вангард, части комплекса пещер Горхэма на британской заморской территории Гибралтар. Они считаются одним из последних известных поселений неандертальцев в Европе перед их вымиранием.

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