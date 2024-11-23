Согласно новому исследованию, ритуальные ацтекские свистки издавали "мозголомный крик". Эти предметы использовались во время человеческих жертвоприношений и, возможно, готовили жертв к предполагаемому спуску в Миктлан, подземный мир ацтеков.
Как пишет LiveScience, ацтеки создавали небольшие свистки в форме черепа длиной от 3 до 5 сантиметров из глины, возможно, для изображения Миктлантекутли, ацтекского владыки подземного мира.
"Черепные свистки вызывают у слушателей среднюю степень срочности, и многие слушатели говорили, что звук был похож на "крик", - заявил ведущий автор исследования Саша Фрюххольц, нейробиолог из Цюрихского университета.
Археологи извлекли свистки из могил людей, которых они считали жертвами жертвоприношений.
"Свистки имеют совершенно уникальную конструкцию, и мы не знаем ни одного сопоставимого музыкального инструмента из других доколумбовых культур", - отметил Фрюххольц.
В исследовании, опубликованном 11 ноября в журнале Communications Psychology, Фрюххольц и его коллеги набрали 70 человек, чтобы они прослушали более 2500 образцов звуков, издаваемых черепными свистками.
Три из свистков, которые они использовали, были современными репродукциями, а два других былинайдены в ацтекском местечке Тлателолко, недалеко от ацтекской столицы Теночтитлана. Команда отметила в исследовании:
"Все свистки издавали "пронзительный, пронзительный и похожий на крик звук при воспроизведении с интенсивным давлением воздуха".
Ученые также записали мозг слушателей, чтобы определить, какие области реагировали на звуки.
Они обнаружили, что свисток смерти активировал области мозга, связанные с эмоциональными реакциями и с определением символического значения. Поэтому ацтекские общины могли использовать пугающие звуки в определенных ритуальных контекстах, таких как церемонии, связанные со смертью.
"Свистки из черепов могли использоваться для того, чтобы напугать человеческое жертвоприношение или церемониальную аудиторию", - написали исследователи.
Отмечается, что у исследования есть ограничения, которые могут быть улучшены при дальнейшем изучении.
"К сожалению, мы не смогли провести наши психологические и нейробиологические эксперименты с людьми из древних ацтекских культур. Но основные механизмы аффективной реакции на пугающие звуки являются общими для людей из всех исторических контекстов", - добавил Фрюххольц.
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В известном месте обитания неандертальцев археологи обнаружили конструкцию, которая, по их мнению, использовалась для приготовления доисторического клея.
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