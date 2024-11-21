Неандертальцев часто считают глупыми, но это говорит о том, что не стоит всех их порочить.

В известном месте обитания неандертальцев археологи обнаружили конструкцию, которая, по их мнению, использовалась для приготовления доисторического клея.

Как пишет IFLScience, открытие было сделано в пещере Вангард, части комплекса пещер Горхэма на британской заморской территории Гибралтар. Они считаются одним из последних известных поселений неандертальцев в Европе перед их вымиранием.

В слое осадочных пород возрастом около 67 000–60 000 лет ученые обнаружили конструкцию очага, которая, по их словам, была "явно" построена руками человека. Их исследование было опубликовано в журнале Quaternary Science Reviews.

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Они нашли доказательства того, что очаг использовался для создания березовой смолы - вязкого вещества, которое доисторические люди использовали для прикрепления рукоятки к инструменту или оружию.

Отмечается, что структура была круглой, с двумя каналами и толстой стенкой, что предполагает более сложную конструкцию, чем типичная яма для приготовления пищи. А очаг был испещрен химическими следами, которые предполагают сжигание смолистого растительного материала. Сюда входят обугленная древесина и микроскопические фрагменты пепла, а также растительные соединения, которые часто связаны с производством дегтя из березовой коры и подобных растений.

Эти доказательства позволили ученым предположить, что структура использовалась для нагрева цветущего растения, ладанника, в бескислородных условиях путем сжигания трав и кустарников.

Они построили похожую структуру и провели эксперимент, чтобы посмотреть, можно ли приготовить немного березового дегтя. Авторы исследования отметили:

"Дистилляция небольшого пучка молодых листьев ладанника в течение разумного периода времени в закрытой и почти бескислородной среде позволила получить дегтя, которого было более чем достаточно, чтобы насадить два наконечника копий, используя только инструменты и материалы, доступные в этом районе в рассматриваемый период".

Отмечается, что процесс создания липкого клееподобного вещества из сырых ингредиентов, а затем его использование для улучшения сложных инструментов, можно рассматривать как доказательство того, что неандертальцы обладали высоким уровнем интеллекта.

Некоторые антропологи утверждают, что это показывает, что наш родственный вид, должно быть, имел некоторое представление о горении и базовой химии, не говоря уже о высокой степени сотрудничества и общения.

Новости археологии

Археологи в Турции обнаружили редкий христианский кулон пятого века, на котором изображен царь Соломона верхом на коне, поражающий копьем дьявола. Это единственный кулон такого рода, обнаруженный в Анатолии, регионе, который охватывает большую часть современной Турции.

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