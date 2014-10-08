В Facebook можно будет общаться анонимно

Социальная сеть Facebook решила создать мобильное приложение, в котором пользователи смогут общаться анонимно под псевдонимами, пишет Зеркало недели.

Поводом к разработке нового приложения послужил недавний скандал из-за того, что ряд известных представителей ЛГБТ-сообщества в США лишились доступа к своим Facebook-аккаунтам, потому что использовали псевдонимы. Представители Facebook тогда извинились перед пользователями и обещали доработать политику реальных имен, которой соцсеть придерживается с момента запуска.

Компания работает над самостоятельным мобильным приложением, где пользователи могут общаться, не указывая реальные имена. Запуск приложения намечен на ближайшие недели, говорят источники.

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Ранее в социальной сети существовало правило, что пользователь должен быть известен под тем же именем, что и в реальной жизни. Вероятнее всего, компания сохранит этот принцип на основном сайте, однако предложит желающим альтернативу в виде нового приложения, допускающего псевдонимы.

Новое приложение позволит пользователям Facebook под разными псевдонимами открыто обсуждать темы, которые они не хотели бы комментировать под реальным именем.

Пока непонятно, как новое приложение будет взаимодействовать с сайтом Facebook и будет ли разрешен анонимный обмен фотографиями.

Отметим, что это уже не первая инициатива всемирно известной соцсети по защите идентичности пользователей. Ранее сообщалось о том, что Facebook представлял функцию, которая позволяет заходить в сторонние приложения с регистрационными данными Facebook, но сохранять их анонимными для разработчиков.

Ранее сообщалось, что к сообщениям Facebook можно будет прикреплять денежные переводы - СМИ.