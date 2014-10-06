К сообщениям Facebook можно будет прикреплять денежные переводы - СМИ

К такому выводу пришел студент Стэнфордского университета Эндрю Од, обнаруживший при помощи специальных инструментов для разработчиков соответствующую скрытую возможность в Messenger для мобильной платформы iOS от Apple.

"Скриншот программы осуществленного перевода был обнаружен еще месяц назад", - цитирует студента ИТАР-ТАСС.

Дальнейшие поиски привели к выявлению целого приложения, уже готового к использованию, но еще не представленного публике. Од сообщил, что транзакции не отражаются в новостной ленте и могут производиться между пользователями на двусторонней и многосторонней основе. Он также полагает, что пилотная версия приложения уже доступна сотрудникам сети. Од сообщил, что пользователи смогут "прикреплять" переводы к приватному сообщению и отправлять их также просто, как и фотоснимки.

Читайте такжеЕврокомиссия одобрила продажу WhatsApp Facebook за 16 миллиардов долларов

Ранее руководство Facebook наняло на работу бывшего главу компании PayPal Дэвида Маркуса, который теперь возглавляет подразделение Messenger. В этой связи эксперты не исключают, что Facebook в будущем сможет составить конкуренцию основным игрокам ниши - платежным системам PayPal, Webmoney и др.