Ученые создали материал, позволяющий дышать под водой без акваланга

"Несколько крупинок этого вещества способны связать кислород, достаточный для свободного дыхания. Кроме того, материал способен абсорбировать кислород из воды, что даст возможность водолазам свободно перемещаться", - говориться в сообщении, передает zn.ua.

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По словам главы исследовательской группы Кристина Маккензи, когда материал поглощает кислород, он может сравниться с баллоном чистого кислорода под давлением.

Ожидается, что с помощью такого способа человек сможет пробыть под водой несколько часов.

Напомним, ранее стало известно место и время рождения ВИЧ.