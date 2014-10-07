Ученые создали материал, позволяющий дышать под водой без акваланга
12:47, 07 октября 2014Наука и IT
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Ученые из Дании создали материал на основе кристаллов Aquaman Crystal, который позволит подводникам, а также людям с больными легкими перемещаться без громоздких баллонов с кислородом.
Новый материал заменит громоздкие баллоны с кислородом / Фото: gazoff.ru
"Несколько крупинок этого вещества способны связать кислород, достаточный для свободного дыхания. Кроме того, материал способен абсорбировать кислород из воды, что даст возможность водолазам свободно перемещаться", - говориться в сообщении, передает zn.ua.
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По словам главы исследовательской группы Кристина Маккензи, когда материал поглощает кислород, он может сравниться с баллоном чистого кислорода под давлением.
Ожидается, что с помощью такого способа человек сможет пробыть под водой несколько часов.
Напомним, ранее стало известно место и время рождения ВИЧ.
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