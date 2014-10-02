Ученые установили время и место появления ВИЧ

Коллектив исследователей под руководством Нуно Фарии (Nuno R. Faria) из Оксфордского университета получил эти результаты, исследовав образец вируса иммунодефицита человека, полученный из образцов крови, взятых городе Киншаса (столица Демократической республики Конго) в 1959 году. Проведя филогеографический анализ этого и других образцов вируса, исследователи установили: Киншаса 1920-х годов является этим самым местом. Отсюда ВИЧ начал свое путешествие по другим странам и континентам, сообщает Lenta.ru.

Несмотря на то, что первое описание вируса иммунодефицита человека появилось в 1983 году, ученым было ясно — возник он гораздо раньше.

Один из участников исследования, профессор Жак Пепан (Jacques Pepin, Шербрукский университет, Канада), сообщил: «Изучение истории возникновения и распространения вируса, разумеется, никак не может повлиять на настоящую ситуацию и на дальнейшее распространение ВИЧ-инфекции. Тем не менее, для нас было важным узнать, как именно 70 миллионов человек по всему миру, половина из которых уже мертвы, заразились ВИЧ-инфекцией».

Читайте такжеЛюди, живущие с ВИЧ, испытывают стигму и дискриминацию Филогеографический анализ вируса из Киншасы полувековой давности, а также его сравнение с вирусами из других стран (Республика Конго, Камерун,Габон), позволил ученым сделать ряд важных выводов.

Исследователи подтвердили гипотезу о том, что ВИЧ возник вследствие передачи человеку вируса иммунодефицита обезьян (Simian immunodeficiency virus, SIV). Именно этот вирус, носителями которого являлись шимпанзе из юго-восточной части Камеруна, наиболее близок ВИЧ группы М — причине более 90 процентов случаев инфекции. В 1920 году вирус попал в столицу Бельгийского Конго — город Леопольдвиль (современная Киншаса), а оттуда, спустя 17 лет, — в Браззавиль, столицу Республики Конго (тогда центрального города Французской Экваториальной Африки). К началу 1940-х годов вирус попал в города Лубумбаши и Мбужи-Майи (Демократическая республика Конго). Его основными «средствами перемещения» были реки и железные дороги.

Читайте такжеЧисло жертв лихорадки Эбола достигло почти 3,4 тысячи человек Причиной вспышки пандемии ВИЧ-инфекции в 1960-х годах, по мнению ученых, стало активное развитие проституции в регионе, а также, как ни странно, попытки властей бороться против других заболеваний: людям делали прививки и уколы, не обращая внимания на состояние шприцев.

Профессор Пепан говорит, что исследовательская группа планирует продолжать работу в этой сфере и следующая публикация ожидается уже в следующем году.