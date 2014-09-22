Продажи iPhone 6 бьют рекорды: за три дня владельцами смартфонов стали уже более 10 млн человек
По словам гендиректора Apple, продажи превзошли все ожидания компании.
Начиная с 19 сентября - официального старта продаж компания Apple продала более 10 миллионов iPhone 6, установив таким образом новый рекорд.
По словам генерального директора "яблочной компании" Тима Кука, продажи превзошли все ожидания, и Apple могла бы реализовать еще больше смартфонов, если бы успевала их производить, сообщает ТСН.uа.
При этом Кук пообещал удовлетворить заказы пользователей, которые ожидают своей очереди, как можно быстрее, говорится в сообщении компании.
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Напомним, 9 сентября в Сан-Франциско компания Apple показала две новые модели iPhone, собственную платежную систему Apple Pay и самый ожидаемый гаджет - смарт-часы Apple Watch.
19 сентября стартовали продажи iPhone 6 и iPhone 6 Plus в США, Австралии, Канаде, Франции, Германии, Гонконге, Японии, Сингапуре, Великобритании и Пуэрто-Рико.
Еще в 20 странах новые устройства появятся 26 сентября. До конца 2014 года iPhone 6 станет доступен для жителей 115 стран.