Apple презентовала платежную систему Apple Pay

Передача платежной информации на терминалы осуществляется за счет беспроводной технологии NFC, а датчик находится в верхней части телефона, сообщает ukrainianiphone.com.

Чтобы добавить кредитную карту в Apple Pay достаточно сфотографировать ее. Можно таже использовать карту, которая уже привязана к вашему Apple ID. Номер карты не передается продавцу, а используется одноразовый номер платежа и "динамический пароль безопасности". А если ваш iPhone 6 Plus (или любой другой) украли или он потерялся, вы можете удалить всю платежную информацию с помощью сервиса Find my iPhone.

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Самое главное: Apple не хранит данные вашей карты, не знает где, когда и сколько денег вы потратили. Более того, продавец никак не может получить данные вашей карты.

Apple Pay работает с Amex, MasterCard и Visa. Еще с платежной системой Apple работают 6 крупных банков США. Дальше - больше. Украина, на сколько это было понятно из презентации, пока не подключена.