Samsung высмеяла новый iPhone и часы Apple Watch (видео)

Компания Samsung посмеялась над новыми гаджетами Apple, представленных на презентации в начале этой недели, сняв серию рекламных видео на YouTube, сообщает ТСН.

Читайте такжеСтали известны все характеристики iPhone 6 и iPhone 6 Plus от Apple (видео)Главными героями роликов стали двое сотрудников розничного магазина Apple.

В первом видео молодые люди пытаются запустить на ноутбуке прямую трансляцию презентации гаджетов. Однако, несмотря на все попытки работников магазина, видео не работает. Отчаявшись настроить стриминг, один из героев признается: они работают в сфере высоких технологий, но все равно не могут справиться даже с такой незначительной проблемой.

Во втором видео сотрудникам Apple все же удается подключиться к трансляции и увидеть, что показывает на презентации их руководство. Сначала молодые люди радуются новому увеличенному экрану iPhone 6 и 6 Plus. Однако затем понимают, что это "всего лишь большой экран", и испытывают заметное разочарование. Заканчивается ролик рекламой смартфона Samsung Galaxy Note 4 c 5,7-дюймовым дисплеем.

Третье и четвертое видео высмеивают отсутствие в продуктах Apple полноценной мультизадачности, а также показывают преимущества разработанной Samsung умной ручки S-pen, аналога которой нет у корпорации-конкурента.

Еще один ролик троллит умные часы Apple Watch, намекая, что гаджет от Apple не имеет ни одной уникальной функции, а настоящий прорыв в этой области уже достигнут Samsung, выпустившей собственные часы Gear S.

Все ролики объединены общим слоганом #NoteTheDifference ("Обрати внимание на разницу"), отсылает к названию смартфона из линейки Samsung Galaxy Note, который рекламируется в конце каждого видео. За два дня записи собрали на YouTube в среднем по полтора миллиона просмотров.

Как сообщалось, 9 сентября в штаб-квартире компании Apple в калифорнийском городе Купертино были представлены новый iPhone 6, а также смарт-часы Apple Watch.