Сегодня в США состоится презентация iPhone 6

Презентацию, которая традиционно становится одной из мировых топ-новостей, ожидают в штаб-квартире компании в калифорнийском городе Купертино, пишет ТСН.

Как ожидается, смартфон iPhone 6 будет оснащен экраном, который сможет передавать пользователю отдельные тактильные ощущения.

Читайте такжеВ Нью-Йорке люди с раскладушками и спальниками уже занимают очередь за iPhone 6 (фото)Технология работает таким образом, что при прикосновении к экрану специальные вибрации создают ощущение, например, текстуры или действия с физическим объектом. Например, пользователь сможет физически ощущать нажатия кнопки на сенсорном экране или перемещения по нему предмета.