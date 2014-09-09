Сегодня в США состоится презентация iPhone 6
09:36, 09 сентября 2014Наука и IT
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Сегодня компания Apple презентует новый iPhone 6.
REUTERS
Презентацию, которая традиционно становится одной из мировых топ-новостей, ожидают в штаб-квартире компании в калифорнийском городе Купертино, пишет ТСН.
Как ожидается, смартфон iPhone 6 будет оснащен экраном, который сможет передавать пользователю отдельные тактильные ощущения.
Читайте такжеВ Нью-Йорке люди с раскладушками и спальниками уже занимают очередь за iPhone 6 (фото)Технология работает таким образом, что при прикосновении к экрану специальные вибрации создают ощущение, например, текстуры или действия с физическим объектом. Например, пользователь сможет физически ощущать нажатия кнопки на сенсорном экране или перемещения по нему предмета.
Apple сегодня представит iPhone 6
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