Яндекс купил сайт Auto.ru за 175 миллионов долларов
17:18, 20 августа 2014Наука и IT
0 0
Компания Яндекс объявила о завершении процедуры приобретения сайта Auto.ru.
Яндекс расширяется
Об этом говорится в релизе на англоязычном сайте компании.
"Яндекс сегодня объявил о завершении ранее анонсированного приобретения Auto.ru, одного из ведущих автомобильных "классифайдов" (ресурс классифицированной структурированной информации - ред.) в России за примерно 175 миллионов долларов наличными", - сказано в сообщении.
Читайте такжеЯндекс будет показывать украинцам украинский Крым, а россиянам - оккупированныйРоссийский интернет-гигант пообещал развивать и совершенствовать функционал ресурса, а также оставить неизменным его адрес.
В апреле сообщалось, что "Яндекс" продал 142,5 тыс. акций крупнейшей в мире социальной сети Facebook.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter