Яндекс купил сайт Auto.ru за 175 миллионов долларов

Об этом говорится в релизе на англоязычном сайте компании.

"Яндекс сегодня объявил о завершении ранее анонсированного приобретения Auto.ru, одного из ведущих автомобильных "классифайдов" (ресурс классифицированной структурированной информации - ред.) в России за примерно 175 миллионов долларов наличными", - сказано в сообщении.

Читайте такжеЯндекс будет показывать украинцам украинский Крым, а россиянам - оккупированныйРоссийский интернет-гигант пообещал развивать и совершенствовать функционал ресурса, а также оставить неизменным его адрес.

В апреле сообщалось, что "Яндекс" продал 142,5 тыс. акций крупнейшей в мире социальной сети Facebook.