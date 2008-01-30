Nikon анонсировала новую модель зеркального фотоаппарата (фото)

Компания Nikon анонсировала новую модель цифровых зеркальных фотоаппаратов D60, сообщает Лента.ру со cсылкой на сайт TG Daily.

Nikon D60 представляет собой более современную версию модели D40, появившейся в конце 2006 года. Многие характеристики фотоаппарата улучшатся. Например, разрешение вырастет с 6,1 до 10,2 мегапикселей. D60 в состоянии снимать по три кадра в секунду (D40 - по 2,5 кадра в секунду). Кроме того, появится новый режим под названием Stop-Motion-Movie, который позволит объединять до ста отдельных кадров в один видеоролик.

Представители Nikon не сообщают, сколько будет стоить новая модель. Однако предполагается, что цена D60 будет немного выше цены D40, то есть уложится в 600-700 долларов. Nikon D60 появится в продаже в марте 2008 года.

Кроме того, компания Nikon анонсировала шесть новых камер семейства Coolpix: L18, S210, S520, S550, S600 и P60. Стоимость этих компактных и простых в применении устройств составит от 140 до 300 долларов.

Фото с сайта Никон.ру