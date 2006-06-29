Jaguar XKR будет доступен в двух версиях (фото)

Новый Jaguar XKR, информацию о котором британская компания распространила буквально сутки назад, будет доступен в двух типах кузова - купе и кабриолет. Официальная премьера новинки запланирована на июль текущего года и пройдет в рамках Британского моторшоу, а ее продажи должны начаться практически сразу после дебюта.

На Jaguar XKR будет устанавливаться 4,2-литровый двигатель V8 с механическим нагнетателем. Мощность этого мотора составляет 416 лошадиных сил, а его максимальный крутящий момент - 560Нм. С нуля до ста километров в час XKR в версии купе сможет ускоряться за 5,2 секунды, а в открытой версии - за 5,3 секунды. Максимальная скорость новинок ограничена на 250 километрах в час.

Отличить новую модификацию от базового XK будет не сложно - у новинки новый передний бампер с крупным воздухозаборником в нижней части и противотуманными фарами по бокам, а также алюминиевые воздуховоды в передних крыльях, и вентиляционные прорези в капоте. Сзади XKR опознается по четырем выпускным патрубкам и новому бамперу.

Объявлены и цены на новинки: купе в Европе будет стоить от 94 тысяч 990 евро, а кабриолет - от 102 тысяч 990 евро. Точная дата продаж пока не сообщается

Лента.ру