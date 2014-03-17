Робот из LEGO и смартфона поставил рекорд по сборке кубика Рубика

Как пишет Лента.ру, рекорд был установлен 15 марта на фестивале The Big Bang Fair в Бирмингеме. Время, продемонстрированное CubeStormer 3, оказалось лучшим как среди роботов, так и среди людей. У роботов предыдущий рекорд — 5,35 секунды —принадлежал CubeStormer 2, также построенному Добсоном и Гилдэем. Среди людей рекордсменом считается голландец Мэтс Вальк (Mats Valk), решивший головоломку за 5,5 секунды.

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Сборку кубика робот осуществляет четырьмя «руками», сконструированными из деталей конструктора Lego Mindstorm EV3. «Мозгом» CubeStormer 3 является смартфон Samsung Galaxy S4 с восьмиядерным процессором на архитектуре ARM. Кубик фотографируется встроенной камерой устройства, после чего запущенная на смартфоне программа анализирует изображение, составляет решение и отсылает команды «рукам».

Разработчики заявили, что их цель — научить робота решать головоломку еще быстрее. CubeStormer 3 собирал классический кубик Рубика формата 3 на 3 на 3. Дэвид Гилдэй, однако, создавал и роботов-рекордсменов, работавших с «нестандартными» кубиками. Так, его робот MultiCuber 3 собрал кубик 4 на 4 на 4 за одну минуту и 18,68 секунды, а робот MultiCuber 999 решил головоломку формата 9 на 9 на 9 за 34 минуты и 25,89 секунды.