Москва отказалась от украинских РЛС

Министерство обороны Российской Федерации решило окончательно отказаться от аренды двух радиолокационных станций предупреждения о ракетном нападении (РЛС СПРН), расположенных в Мукачево и Севастополе. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает Коммерсантъ-Украина. По мнению украинских экспертов, теперь эти станции можно задействовать в коллективной системе европейской безопасности или же в американской системе противоракетной обороны (ПРО), которая создается в странах Восточной Европы.

Как стало вчера известно Ъ, министр обороны РФ Анатолий Сердюков подписал распоряжение о прекращении использования информации с РЛС СПРН "Днепр", размещенных в районе Мукачево и Севастополя. "С этого года стратегическое юго-западное направление будет прикрывать станция `Воронеж-ДМ`, расположенная под Армавиром. Тем самым мы можем отказаться от станций в Севастополе и Мукачево",– пояснил источник в военном ведомстве Российской Федерации.

РЛС "Днепр" были приняты в эксплуатацию в 1979 году. Они позволяют обнаруживать пуски ракет и космические объекты на дальности до 4 тыс. км. В 1992 году станции были объявлены собственностью Украины. 28 февраля 1997 года по инициативе украинской стороны было подписано соглашение, которым предусматривалось совместное с Россией использование РЛС. В частности, российская сторона должна была возмещать расходы, связанные с их эксплуатацией, а украинская – выдавать соответствующую информацию с РЛС на командный пункт под Москвой. В сентябре 2005 года Кабинет министров принял решение о передаче РЛС СПРН из ведения Минобороны в юрисдикцию Национального космического агентства Украины (НКАУ). В 2007 году арендная плата, которую выплачивала российская сторона за эксплуатацию объектов в Мукачево и Севастополе, составляла $1,5 млн. При этом общие затраты Украины на функционирование узлов СПРН ежегодно составляли не менее $4,4 млн.

Следует отметить, что передача РЛС СПРН в распоряжение НКАУ стала еще одной причиной отказа РФ от услуг украинской стороны. По информации источника, в военном ведомстве РФ уверены в том, что после передачи НКАУ на РЛС начали работать "новые сотрудники, которые, по сути, только учились эксплуатировать станции". Из-за этого у специалистов космических войск России, отвечающих за работу СПРН, стали возникать "большие сомнения" относительно "достоверности передаваемой из Украины информации о ракетной обстановке в зоне их наблюдения". Вчера изданию не удалось связаться с руководством НКАУ, которое могло бы прокомментировать заявления российской стороны, а также возможные последствия отказа от совместной эксплуатации украинских СПРН.

Между тем опрошенные эксперты полагают, что отказ российской стороны от эксплуатации украинских РЛС "не повлияет на обороноспособность Украины". Как сообщил вчера эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения Владимир Копчак, наше государство просто не способно использовать эти станции в своих интересах. Хотя, РФ "целенаправленно реализует политику устранения зависимости от иностранных государств", а для Украины существующий формат сотрудничества в данной сфере является "экономически невыгодным". По мнению господина Копчака, теперь наши станции могут быть использованы в качестве элементов системы противоракетной обороны, которая создается американцами в странах Восточной Европы, а также в рамках европейской системы коллективной безопасности. "Но это возможно лишь после их глубокой модернизации",– объяснил эксперт.

С ним соглашается член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Анатолий Кинах (Партия регионов). Он отметил необходимость полноценного участия Украины в европейской системе коллективной безопасности. "Нам следовало активизировать свою позицию, когда шла дискуссия относительно размещения элементов американской ПРО в Восточной Европе. Если ограничить использование РЛС потребностями Украины, а они у нас очень малые, то эти станции будут ликвидированы. Это грозит потерей уникального кадрового потенциала",– заявил Кинах.