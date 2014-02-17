Google купила разработчиков «ультразвуковых заменителей паролей»

Корпорация Google приобрела израильскую компанию SlickLogin, которая разработала метод аутентификации пользователя с помощью ультразвука. О сделке сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание GeekTime. Сумма, которую выплатит Google за SlickLogin, составит «несколько миллионов долларов».

Метод, созданный в SlickLogin, предусматривает, что сайт, на котором хочет авторизоваться пользователь, воспроизводит в колонках компьютера звук на высокой частоте. Смартфон пользователя через микрофон считывает звук, обрабатывает его и высылает сайту подтверждение.

Технология SlickLogin может либо полностью заменить собой традиционный пароль, либо использоваться в ходе двухэтапной аутентификации. В этом случае помимо пароля пользователь вводит дополнительное «подтверждение» — например, присланный на телефон код.

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Компания SlickLogin была создана в 2013 году. Свою разработку она представила в сентябре того же года на конференции TechCrunch Disrupt. В компании работают трое сотрудников. Все они перейдут на работу в Google. Как именно Google распорядится приобретением, не уточняется.

Нестандартные методы аутентификации разрабатывала также компания Motorola. В число ее проектов входили пилюля и «татуировка» с электронными чипами, способными воспроизводить подтверждающий личность сигнал. Google продала Motorola компании Lenovo, но сохранила за собой часть ее проектов.