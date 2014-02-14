Объем продаж «умных» часов в 2013 году составил почти 2 млн устройств

Cообщается в аналитическом отчете консалтинговой компании Strategy Analytics.

Согласно отчету, показатели продаж «умных» часов пока не очень высокие в связи с тем, что рынок этих устройств только зарождается.

«Остается огромный простор для роста смарт-часов в будущем», - отмечается в отчете.

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По данным аналитиков, преобладающая доля «умных» часов на платформе Android обусловлена продажами Samsung Galaxy Gear, разработанных на этой операционной системе. Смарт-часы от южнокорейского производителя продвигались в прошлом году в основном в США, Великобритании и Южной Кореи.

В отчете также сообщается, что «умные» часы начнут набирать популярность в других странах после того, как подобные устройства выпустят Apple и Microsoft, которые имеют возможность предложить достойную альтернативу Galaxy Gear.

Справка УНИАН. Strategy Analytics – международная консалтинговая компания, которая существует на рынке больше 40 лет. Компания специализируется на анализе и прогнозировании рынков мобильных устройств, бытовой электроники и смежных цифровых продуктов и услуг.