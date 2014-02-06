Школьник-победитель конкурса “Дудл для Google” заработал для своей школы 50 тысяч гривен

Завершился первый Всеукраинский конкурс для школьников “Дудл для Google”. Окончательным победителем стал Роман Барабаш из Переяслав-Хмельницкого.

Школа, в которой учится Роман, получит грант в размере 50 тысяч гривен на модернизацию.

Три месяца назад детям в возрасте до 17 лет предлагали нарисовать праздничный логотип Google на тему “Украина моей мечты”.

За время конкурса участники прислали более 10 тысяч работ - детских рисунков из разных уголков Украины. Почетное жюри выбрало 15 лучших дудлов-полуфиналистов (5 в каждой возрастной категории). На втором этапе конкурса эти 15 работ боролись за право выйти в финал на открытом народном онлайн-голосовании. Украинские пользователи Google выбрали 3 рисунка, которые понравились им больше всего.

Финалистами оказались:

Роман Барабаш, г. Переяслав-Хмельницкий, СОШ № 7, 4 класс

Елена Харченко, пгт. Опишня, Полтавская область, Государственная специализированная школа-интернат "Коллегиум искусств в Опишне", 7 класс.

Владислав Степаненко, г. Никополь, Специализированная естественно-математическая школа i-III степеней при Днепропетровском национальном университете имени Олеся Гончара, 11 класс.

Окончательным победителем определили Романа Барабаша, который описал свою работу так: “Украина моей мечты - это богатая и независимая держава, где каждая семья, в городе или селе, чувствует себя свободными и защищенными.”