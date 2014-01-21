Украинская Википедия объявила о забастовке из-за "законов 16 января"

"Сообщество украинской Википедии выражает свой решительный протест против принятого Верховной Радой и подписанного президентом Закона 721-VII «О внесении изменений в Закон Украины „О судоустройстве и статусе судей“ и процессуальных законов относительно дополнительных мер защиты безопасности граждан», который, в случае его реализации, может серьезно повредить свободе и открытости интернета, в том числе Википедии", - говорится в сообщении.

Сообщество объявляет об установке баннера в знак протеста и объявляет о ежедневной 30-минутной забастовке с 16:00 до 16:30 по Киевскому времени русскоязычного раздела Википедии, начиная со вторника 21 января 2014 года, во время которого страницы не будут доступны для читателей со всего мира, ежедневно.

Сообщество считает крайне опасными положения этого закона, что позволяет блокировать веб-ресурсы, которые занимаются распространением экстремистской информации и о наказании за клевету, под которые можно подвести любой материал, что имеет антиправительственное направления и его источником не является официальные сайты органов власти Украины.