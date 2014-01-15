Стрелка "часов судного дня" застыла на 5 минутах до ядерной катастрофы

"Часы судного дня" (Doomsday Clock) были созданы группой американских физиков, участвующих в атомном проекте, — редакцией журнала Bulletin of the Atomic Scientists, пишет РИА Новости.

Впервые изображение часов появилось на обложке издания в 1947 году. Тогда их стрелка указывала на 7 минут до "полуночи" — всемирной ядерной катастрофы. В 2012 году стрелка часов сдвинулась на одну минуту вперед и показала пять минут до полночи — ученые тогда пришли к выводу, что мировые лидеры все хуже справляются с потенциальной угрозой. В минувшем году физики также не увидели больших поводов для оптимизма.

"В 2013 году мир предпринимал некоторые усилия по сокращению ядерной угрозы… Однако в целом в 2013 году международное сообщество имело дело с продолжающимися угрозами применения ядерного оружия", — говорится в письме генсеку ООН Пан Ги Муну от имени создателей часов.

В качестве положительных факторов ученые упоминают временные договоренности "шестерки" по ядерной программе Ирана, а также то, что многие страны сокращают свои запасы ядерных материалов, пригодных для создания оружия. Однако Россия и США сохраняют огромные ядерные арсеналы, а запасы ядерного оружия у Индии, Пакистана и Китая, по всей видимости, растут. Кроме того, несмотря на катастрофу на АЭС "Фукусима", продолжает распространяться ядерная энергетика, что создает потенциал для расширения ядерного клуба.

Авторы письма отмечают, что несмотря на недвусмысленные свидетельства об угрозах, связанных с изменением климата, и антропогенной причине этих изменений, климатические переговоры ООН практически не двигаются с места.

Ученые призывают генсека ООН обратить внимание на появление и быстрое распространение новых технологий, темп развития которых превосходит способности общества контролировать их. Они заявляют о возможных угрозах со стороны новых кибер- и биологических разработок, упоминая, в частности, распространение беспилотных боевых машин.

Физики предлагают Пан Ги Муну предпринять усилия, чтобы усадить лидеров США и России за стол переговоров о сокращении ядерных арсеналов, поддержать создание правил и институтов для контроля новых технологий, а также способствовать международным усилиям по сокращению выбросов парниковых газов.