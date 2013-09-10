Apple сегодня может представить iPhone 5S и его бюджетную версию (фото)

Для Apple выход смартфона очень важен, поскольку компания получает огромные прибыли за счет iPhone.

Ожидается, что в новом смартфоне будет использован дисплей IGZO вместо Retina, процессор частотой от 1,6 ГГц и оперативная память размером 2 Гб.

Кроме того, девайс будет оснащен камерой на 12-мегапикселей, а диагональ экрана может быть увеличена до 4,3 дюйма вместо нынешних 4.

Ранее сообщалось, что Apple может выпустить дешевую версию своего флагманского смартфона iPhone.