Apple назвала дату презентации новых моделей iPhone
12:17, 04 сентября 2013Наука и IT
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Компания Apple сегодня разослала официальные приглашения на мероприятие в Сан-Франциско, на котором ожидается презентация новых моделей iPhone.
Apple готовится снова удивить мир
Дата проведения мероприятия — 10 сентября. Презентация стартует в 10 утра по тихоокеанскому времени или в 20:00 по Киеву.
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Как ожидается, главными событиями мероприятия должны стать обновления в линейке телефонов Apple — iPhone 5S, пришедший на смену iPhone 5, а также «бюджетный» iPhone 5C с разноцветными пластиковыми корпусами, сообщает The Verge.
Предположительно, iPhone 5S получит двухъядерный процессор, еще больше оперативной памяти, 13-мегапиксельную камеру и дисплей, изготовленный по новой, более энергоэффективной технологии.
Также ожидается, хотя и с меньшей долей вероятности, презентация iPad следующего поколения.
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