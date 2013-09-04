Apple назвала дату презентации новых моделей iPhone

Дата проведения мероприятия — 10 сентября. Презентация стартует в 10 утра по тихоокеанскому времени или в 20:00 по Киеву.

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Как ожидается, главными событиями мероприятия должны стать обновления в линейке телефонов Apple — iPhone 5S, пришедший на смену iPhone 5, а также «бюджетный» iPhone 5C с разноцветными пластиковыми корпусами, сообщает The Verge.

Предположительно, iPhone 5S получит двухъядерный процессор, еще больше оперативной памяти, 13-мегапиксельную камеру и дисплей, изготовленный по новой, более энергоэффективной технологии.

Также ожидается, хотя и с меньшей долей вероятности, презентация iPad следующего поколения.