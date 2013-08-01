СМИ: Американский гигант Adobe объявил амнистию пиратского ПО в России

21:46, 01 августа 2013
Наука и IT
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Американский разработчик программного обеспечения Adobe Systems объявила об амнистии для пользователей нелегального программного обеспечения компании в России.

Adobe расскажет как и для чего легализировать пиратское ПО

Об этом сообщает департамент компании по противодействию интеллектуальному пиратству в России и СНГ, пишет digit.ru.

Департамент Adobe Systems по противодействию пиратству обещает полностью изменить структуру своей работы в течение одного месяца. В компании говорят, что такой шаг должен показать, как можно легализировать пиратское ПО и убедить пиратов в лёгкости и безопасности данного процесса. Параллельно с этим Adobe хочет повысить осведомлённость о потенциальных рисках и реальных угрозах использования контрафактного ПО.

Подробностей акции компания пока не сообщала. 

Компания Adobe Systems — американский разработчик ПО для работы с данными с штаб-квартирой в Калифорнии.

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