СМИ: Американский гигант Adobe объявил амнистию пиратского ПО в России
21:46, 01 августа 2013Наука и IT
1937 0
Американский разработчик программного обеспечения Adobe Systems объявила об амнистии для пользователей нелегального программного обеспечения компании в России.
Adobe расскажет как и для чего легализировать пиратское ПО
Об этом сообщает департамент компании по противодействию интеллектуальному пиратству в России и СНГ, пишет digit.ru.
Департамент Adobe Systems по противодействию пиратству обещает полностью изменить структуру своей работы в течение одного месяца. В компании говорят, что такой шаг должен показать, как можно легализировать пиратское ПО и убедить пиратов в лёгкости и безопасности данного процесса. Параллельно с этим Adobe хочет повысить осведомлённость о потенциальных рисках и реальных угрозах использования контрафактного ПО.
Подробностей акции компания пока не сообщала.
Компания Adobe Systems — американский разработчик ПО для работы с данными с штаб-квартирой в Калифорнии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter