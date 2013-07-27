Умер знаменитый взломщик микрокомпьютеров

По информации патолого-анатомического бюро Сан-Франциско, хакер скончался "накануне". Другие подробности не сообщаются.

Через несколько дней Б.Джек должен был принять участие в съезде хакеров "Черная шляпа" (Black Hat) в Сан-Франциско, где планировал продемонстрировать новую технологию по выводу из строя кардиостимуляторов. Технология, по словам хакера, позволяет убить человека с расстояния более 9 м.

Б.Джек, эксперт по безопасности, стал одним из известнейших хакеров после того, как в 2010 г. продемонстрировал так называемый "Джекпотинг": взломав банкоматы, он заставил их буквально "выплевывать" наличные, как это происходит при выигрыше в игровом автомате.

Будучи талантливым хакером, Б.Джек мог обнаруживать жучки в микрокомпьютерах, являющихся частью более сложных приспособлений, таких как медицинское оборудование и банковская техника, сообщает РосБизнесКонсалтинг.