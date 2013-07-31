23-летний умелец подключил интернет на милицейской волне

Как сообщили УНИАН в пресс-группе управления СБУ в Донецкой области, правоохранители установили, что 23-летний житель Угледара, используя соответствующее программное и техническое оборудование, незаконно подключал к интернету жителей нескольких населенных пунктов области. Эта, не согласованная с контролирующими органами, деятельность привела к созданию радиопомех спецпользователям – МВД и ГСЧС, так как передача интернет-сигнала осуществлялась в диапазоне, используемом указанными службами при ликвидации аварий, координации поисковых мероприятий и т. п.

По материалам СБУ органами милиции было открыто уголовное производство по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УКУ.

В рамках уголовного производства следственно-оперативной группой изъято 10 единиц телекоммуникационного и передающего оборудования на общую сумму более 200 тыс. грн. Санкция статьи предусматривает уголовную ответственность до 6 лет лишения свободы.