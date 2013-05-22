Из-за бага в Facebook и ВК телефон пользователя может узнать кто угодно (фото)

13:30, 22 мая 2013
Наука и IT
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Специалист по безопасности Дмитрий Евтеев в своем блоге обратил внимание на потенциальную проблему с утечкой личной информации через форму восстановления забытого пароля.

А именно, таким образом можно узнать личный номер любого пользователя, который зарегистрирован в нескольких сервисах: Facebook, Gmail, «Вконтакте» или других, которые тоже высылают код подтверждения на мобильный телефон, сообщает Хакер.ру.

Номер телефона в международном формате +7(234)5678901 содержит 11 цифр. При восстановлении чужого пароля «Вконтакте» сообщает первые семь цифр номера, а Facebook — последние четыре цифры.

Эксперт полагает, что как будто две социальные сети сговорились, чтобы выдать номер целиком.

Получается, что достаточно знать адрес электронной почты пользователя. И если он зарегистрирован в обеих социальных сетях и указал свой номер — то этот личный номер без проблем разглашается любому желающему.

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