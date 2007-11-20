США делают ставку на принципиально новый источник газа

Администрация Джорджа Буша считает крайне важной господдержку научно-технических разработок по коммерческой добыче природного газа из морских подводных месторождений газовых гидратов, в том числе в Арктике, говорится в представленном в конгресс США докладе главного контрольного управления американского конгресса.

Запасы газовых гидратов, которые называют "горючим снегом", по данным Минэнерго США, оцениваются в 200 тысяч триллионов кубических футов, или "в сто раз больше, чем все технически извлекаемые запасы природного газа в США", указывается в документе.

В нем уточняется, что в 2006 году американское федеральное правительство направило на научные исследования по газовым гидратам 8,6 миллиона долларов. В 2007 году финансируемые из федерального бюджета исследования были сфокусированы, в частности, на таких направлениях, как "подтверждение возможности добычи газовых гидратов в Арктике", а также "установление возможности дистанционного обнаружения и частичного определения качественных характеристик арктических (газовых) гидратов".

Потенциальная разработка месторождений газовых гидратов является составной частью усилий правительства США в области "меняющих игру технологий" (Game Changing Technologies), которые рассматриваются энергетическим ведомством страны как технологии, "способные драматическим образом изменить представление о ресурсах нефти и газа", отмечается в докладе.

"Запасы природного газа метана, содержащегося в метановых газовых гидратах, оценивается в сто раз больше, чем запасы газа, технологически извлекаемые из традиционных месторождений, что может привести к изменению представлений о необходимости импорта природного газа из других стран", - подчеркивается в документе.

Газовые гидраты по внешнему виду напоминают снег или рыхлый лед, который может сохранять свою структуру при положительных температурах. Они широко распространены в природе и чаще всего залегают в разрезах осадочных пород на материках и дне океанов. Считается, что запасы газовых гидратов могут намного превышать запасы природного газа в свободном состоянии.

РИА "Новости"