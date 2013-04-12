Министерство: за утилизацию батареек должны платить производители или импортеры

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минприроды, об этом во время прямой линии в «Комсомольской правде в Украине» заявил министр Олег Проскуряков.

«В 2012 году во Львове начал свою работу третий в Европе завод по утилизации батареек, он может перерабатывать тонну батареек в день. Но на завод батарейки нужно доставить, а пока люди просто их выбрасывают с бытовым мусором, даже не сортируя. Мы сейчас ведем переговоры с рядом компаний о формате утилизации батареек, аккумуляторов и т.п. Рассматриваем как вариант возможность размещения в магазинах электроники специальных боксов или контейнеров для сбора батареек во всех крупных городах Украины», - сообщил министр.

О.Проскуряков считает, что можно построить сколько угодно мусороперерабатывающих заводов, но без элементарной экологической культуры, без навыков экологического образования ситуация не изменится, поэтому сейчас Минприроды разрабатывает специальную информационную программу по этому вопросу.

«Ведь сейчас не только батарейки выбрасывают, в лесопосадках выбрасывают автомобильные шины, строительный мусор, которые загрязняют окружающую среду», - отметил министр экологии.

Он также сказал, что европейская практика построена на том, что платит за утилизацию та компания, которая производит или импортирует батарейки на территории страны.

«Мы этот опыт учтем при разработке своих программ и нормативных документов», - отметил О.Проскуряков.