"Сирийская электронная армия" снова вышла на хакерскую войну

Соответствующее заявление опубликовано 26 февраля на сайте группировки «Сирийская электронная армия» (Syrian Electronic Army).

Как говорится в заявлении, аккаунт взломали и «разместили там правду о Сирии».

Agence France-Presse сообщает, что аккаунт @AFPphoto был взломан сегодня днем. Агентство заявляет, что фотографии, размещенные там после этого времени, выложили взломщики. Примерно через час аккаунт был заморожен.

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Большинство фотографий, опубликованных хакерами, относились к сирийскому конфликту.

«Сирийская электронная армия», замечает Лента.ру, ранее брала на себя ответственность за взлом сайтов арабского отделения телеканала Sky News и твиттер «Аль-Джазиры».